Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

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Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

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"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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| | Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну

Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну

Сегодня, 22:46

Женщина утверждает, что ученик несколько раз приставал к ее сыну. Инцидент произошел еще в прошлом году.

 

Тогда мальчик учился в третьем классе села Петровское. Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении насилия школьник из седьмого класса рос в неполной семье, его мать нигде не трудится. Сейчас полицейские проводят проверку по данному делу. После нее будет принято решение.

В Нижнем Новгороде пожилого педофила приговорили к 12,5 годам тюрьмы за насилие над 13-летним мальчиком в безлюдном месте. Подросток смог вырваться от злоумышленника и выбежал на проспект Кораблестроителей, где дежурил наряд ДПС. На них выскочил и 62-летний пенсионер погнавшийся за своей жертвой.


Никита Готский
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