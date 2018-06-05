Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну

Женщина утверждает, что ученик несколько раз приставал к ее сыну. Инцидент произошел еще в прошлом году.

Тогда мальчик учился в третьем классе села Петровское. Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении насилия школьник из седьмого класса рос в неполной семье, его мать нигде не трудится. Сейчас полицейские проводят проверку по данному делу. После нее будет принято решение.

В Нижнем Новгороде пожилого педофила приговорили к 12,5 годам тюрьмы за насилие над 13-летним мальчиком в безлюдном месте. Подросток смог вырваться от злоумышленника и выбежал на проспект Кораблестроителей, где дежурил наряд ДПС. На них выскочил и 62-летний пенсионер погнавшийся за своей жертвой.

Никита Готский