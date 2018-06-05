17-летнюю пропавшую студентку нашли мертвой в Уфе

4 июня девушка ушла из дома гулять и не вернулась. К ее поискам родные подключили стражей порядка.
Сообщается, что в Уфе нашли мертвой 17-летнюю пропавшую студентку. Вчера девушка ушла из дома проветриться на свежем воздухе, но домой так и не возвратилась. К поискам студентки семья подключила служителей закона. 5 июня вечером сообщили, что студентка скончалась. Тётя погибшей рассказала, что в последнее время девушка была в подавленном состоянии из-за смерти отца, которого она сильно любила.
Сейчас на месте, где обнаружили тело девушки, работают специалисты. Правоохранители послали тело погибшей на экспертизу, результат которой должно точно установить причину кончины студентки.