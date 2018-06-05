17-летнюю пропавшую студентку нашли мертвой в Уфе

4 июня девушка ушла из дома гулять и не вернулась. К ее поискам родные подключили стражей порядка.

Сообщается, что в Уфе нашли мертвой 17-летнюю пропавшую студентку. Вчера девушка ушла из дома проветриться на свежем воздухе, но домой так и не возвратилась. К поискам студентки семья подключила служителей закона. 5 июня вечером сообщили, что студентка скончалась. Тётя погибшей рассказала, что в последнее время девушка была в подавленном состоянии из-за смерти отца, которого она сильно любила.

Сейчас на месте, где обнаружили тело девушки, работают специалисты. Правоохранители послали тело погибшей на экспертизу, результат которой должно точно установить причину кончины студентки.

Анна Котова