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| | В Казани локализовали пожар в ТЦ "Порт"

В Казани локализовали пожар в ТЦ "Порт"

Сегодня, 19:58

Возгорание возникло сегодня утром, его площадь составила 2,8 тысяч квадратных метров.

 

Работники экстренных структур Казани ликвидировали пожар в торговом комплексе «Порт». «Объявлена ликвидация пожара», объявили в сообщении пожарных Казани. В операции по тушению были задействованы сотни человек в течение многих часов. Из-за чего возникло возгорание пока остается неизвестным. Сотрудники правоохранители органов по данному факту открыли уголовное дело.

ТЦ «Порт» находится на краю Казани и состоит из нескольких помещений. В нем имеются торговые ряды с обувью, товарами для дома и одеждой. В частности, в корпусе находится гипермаркет «Ашан».


Никита Готский
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