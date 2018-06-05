В Казани локализовали пожар в ТЦ "Порт"

Возгорание возникло сегодня утром, его площадь составила 2,8 тысяч квадратных метров.

Работники экстренных структур Казани ликвидировали пожар в торговом комплексе «Порт». «Объявлена ликвидация пожара», объявили в сообщении пожарных Казани. В операции по тушению были задействованы сотни человек в течение многих часов. Из-за чего возникло возгорание пока остается неизвестным. Сотрудники правоохранители органов по данному факту открыли уголовное дело.

ТЦ «Порт» находится на краю Казани и состоит из нескольких помещений. В нем имеются торговые ряды с обувью, товарами для дома и одеждой. В частности, в корпусе находится гипермаркет «Ашан».

Никита Готский