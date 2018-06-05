Звезда украинского Playboy в Москве стала проституткой

Девушка попалась представителям правоохранительных органов, что называется, на «горячем». Информацию об этом распространили российские СМИ.

По их информации, модель Виталию Галлямову обнаружили в номере московского отеля. Поймать ее удалось «на живца» представителям общественных организаций. Один из них под видом клиента передал девушке 20 тысяч рублей, которые она потребовала за услуги сексуального характера. Всю процедуру он заснял на видео.

Галлямова, которая не знала об этом, заявила прибывшим на место полицейским, что в гостинице проводила время со своим постоянным молодым человеком, а когда узнала о постановке, перестала оправдываться и объяснила, как получилось так, что из модели украинского Playboy в Москве она превратилась в проститутку.

Она призналась, что раньше у нее было все от состоятельных ухажеров до квартиры в центре Киева, но волею судьбы она потеряла все и сразу. Как распорядиться своим единственным талантом в виде внешности она долго не раздумывала, потому и подалась в проституцию.

Также украинка заявила, что «делать приятное» москвичам, а не киевлянам ее заставила узнаваемость. На родине ее якобы знают все, а в Москве у нее получилось запросто «затеряться».

Николай Офицеров