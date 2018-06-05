Владелец сафари-парка в Крыму спас львицу от других хищников «волшебным тапком»

Необычный способ «воспитания» львов сняли на видео посетители парка «Тайган». Ролик тут же появился в Сети и вызвал бурное обсуждение.

На днях владелец сафари-парка «Тайган», расположенного в Крыму, Олег Зубков шокировал посетителей своими способами «воспитания» львов. Когда молодую самку начали «задирать» ее старшие сородичи, хозяин питомника лично решил ее спасти и заодно проучить невоспитанных хищниц. Он вышел из автомобиля и подошел ко львам, но не успел владелец парка что-то сделать, как хищники разбежались в разные стороны. Тут к Олегу Зубкову подошел большой самец, мужчина ни капли не смутился и, сняв тапок, кинул его в хищника. При этом Зубков отметил, что не посмотрит, что перед ним лев, и «охлопает». Посетители засняли инцидент на видео, назвав такой метод спасения-воспитания «волшебный тапок в действии».

Видео об Олеге Зубкове и его «волшебном тапке» на YouTube уже просмотрели более 43 тысяч человек. Комментаторы восхитились смелостью мужчины.

Виктория Озерова