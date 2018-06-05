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| | В Чернобыле произошел крупный пожар

В Чернобыле произошел крупный пожар

Сегодня, 18:00

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщают, что чрезвычайное происшествие было зафиксировано в зоне отчуждения. Там было зафиксировано возгорание сухой травы на площади в районе 10 гектар.

 

Предварительные данные указывают на то, что загорелась сухая трава. Огонь впоследствии распространился в лесной массив. К тушению пожара были привлечены 29 единиц техники, а также 126 человек. Работа осуществлялась 126 членами личного состава МЧС Киевской области, вертолетом Ми-8 и самолетом АН-32П.

В пресс-службе отмечают, что ранее специалисты неоднократно предупреждали о высоком уровне пожарной опасности по всей территории Украины. Причиной тому стала жаркая погода и малое количество осадков.


Николай Офицеров
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