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| | ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления

ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления

Сегодня, 17:46

Произошло короткое замыкание на электрощитке, но по соображениям безопасности из здания вывели всех сотрудников и посетителей центра.

 

Источник в экстренных службах столицы РФ проинформировал СМИ об инциденте, произошедшем на северо-востоке города, в районе Марьиной рощи. ТЦ «Капитолий», расположенный по улице Шереметьевской, эвакуировали из-за задымления. Уточняется, что клубы дыма появились в помещении гипермаркета «Ашан». Посетителей торговой точки, а также всех находящихся в здании ТЦ вывели из строения на улицу. По словам источника, задымление произошло из-за замыкания на электрощитке. Возгорания не возникло, так как сработала установка газового тушения.

Источник уточняет, что на место инцидента немедленно прибыли и сотрудники экстренных служб.


Виктория Озерова
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