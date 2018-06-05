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| | В небе Португалии был замечен НЛО

В небе Португалии был замечен НЛО

Сегодня, 16:53

Жители города Вила-Пука-де-Агиар, Португалия, стали очевидцами появления в небе неопознанного светящегося летающего объекта. НЛО был замечен 25 мая, но инцидент привлек внимание общества только сейчас.

Объект, имеющий форму диска, парил над городом, а затем скрылся из поля зрения. Случайному очевидцу удалось снять загадочный объект.

Уфологи предполагают, что это мог быть инопланетный корабль: объект не был похож на природное явление или самолет. Так же существует мнение о том, что это было тестирование новой секретной технологии, проводимое военными.

Появление загадочных летающих объектов в последнее время не редкость. Недавно другой неопознанный объект был замечен в небе Хьюстона, Техас. 1 июня 2018 года некий объект в небе попеременно летал и застывал на месте. НЛО также был заснят.

В небе над Португалией НЛО также не редкость. 5 марта 2018 года U-образный НЛО пролетел над городом Коимбра (Португалия).

Местные жители говорят, что объект пересек небо с юга на север, им удалось сделать снимок этого необычного НЛО.

17 января 2017 года светящийся объект вспыхнул и исчез над районом Масейра, на востоке Португалии.

 

О том, что светящийся объект не мог быть метеоритом, так как он не падал на землю на огромной скорости, а двигался довольно медленно, утверждает Уфолог Скотт К. Уоринг.

Андриес Рифаген, увлеченный охотник за неопознанными летающими объектами, сообщил, что за период последних четырех он снял в этом месте «больше сотни неопознанных объектов».


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