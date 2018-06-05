В Ленобласти машина «Почты России» влетела в молоковоз

Два человека пострадали в Буграх, когда легковой автомобиль врезался в грузовую машину, перевозившую молоко.

В Ленинградской области машина «Почты России» на большой скорости влетела в молоковоз. Вследствие столкновения автомобилей, произошедшего на внутреннем кольце КАД в Буграх, водитель легковой машины марки УАЗ, принадлежащей госкомпании «Почта России», как и водитель, находившийся за рулём молоковоза, получили значительные физические повреждения. Очевидцы сообщили, что в результате ДТП автомобиль УАЗ был так деформирован, что спасателям пришлось извлекать водителя из машины с помощью специальных инструментов. Также стало известно о третьем пострадавшем, который находился на пассажирском кресле в УАЗе, сильно повредившем свои ноги.

На место происшествия оперативно прибыли представители ГИБДД, которым предстоит определить все причины и детали произошедшей аварии, а также ликвидировать последствия инцидента для нормализации дорожного потока.

Александр Вест