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| | В Уфе пропала 17-летняя девушка с расстройством психики

В Уфе пропала 17-летняя девушка с расстройством психики

Сегодня, 15:32

Инцидент произошел накануне. Пропавшая прогуливалась с матерью около детской площадки возле дома. Когда родительница отвлеклась на звонок мобильного, девушка исчезла.

 

4 июня в Уфе пропала 17-летняя девушка с расстройством психики. Происшествие случилось около дома по улице Софьи Перовской. Диана Шаяхметова гуляла на детской площадке вместе с матерью. У женщины зазвонил мобильный телефон, и она ненадолго отошла, чтобы поговорить. Когда родительница вернулась, девушки на месте уже не было. Родственники пропавшей тут же обратились в полицию. Девушку разыскивают правоохранители и волонтеры. Акцентируется, что пропавшая нуждается в постоянном уходе, так как страдает не только от расстройства психики, но и от эпилепсии. Родственники предупредили, что девушка любит кататься на больших автобусах.

 

Уточняется, что на вид пропавшей 16 лет. Волосы у нее темные и короткие, а телосложение крупное, других особых примет нет.


Виктория Озерова
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