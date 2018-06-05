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| | В Челябинске заброшенный дом рухнул прямо на 14-летнюю девочку

В Челябинске заброшенный дом рухнул прямо на 14-летнюю девочку

Сегодня, 15:30

Местные жители сообщают о том, что уже не один год просят властей снести данное сооружение. На просьбы горожан чиновники до сих пор никак не отреагировали.

 

В Челябинске заброшенный дом рухнул прямо на 14-летнюю девочку, разгуливающую на развалинах строения. Школьница получила травму головы.

Инцидент произошел вчера, 4 июня, в Ленинском районе города. На улице Отечественной в данном районе находится давно не пригодный к эксплуатации дом. Дети часто заглядывают туда ради интереса. 14-летней школьнице также захотелось побывать там. По словам очевидцев, в тот момент, когда девочка была внутри дома, на нее упал обломок здания, который рассек ей голову. Один из местных жителей вызвал скорую помощь и пострадавшую госпитализировали.

Горожане заявляют, что не один раз просили органов власти снести разваленный дом. Сначала входы в здание и окна на первом этаже закрывали металлическими пластинами, но их постоянно воровали.


Мирослава Донцова
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