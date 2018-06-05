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В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции

Сегодня, 14:52

Причиной для этого послужило намерение сбежать от правосудия. Отметим, что окно находилось на четвертом этаже.

 

Сообщается, что в Ростове мужчина выпал из окна туалета, который находился в здании отделения полиции. Пресс-служба СК по области проинформировала, что молодого человека привели к стражам порядка для дачи объяснения по уголовному делу. Мужчина попросился в туалет, там выломал замок внешней решетки и пытался скрыться, но сорвался и упал с высоты четвертого этажа.

В результате падения мужчина остался жив. Служители закона вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла его в больницу. Сейчас стражи порядка проводят проверку, в результате которой будут известны все обстоятельства произошедшего. Отметим, что до этого пострадавший уже отвечал перед судом за кражу чужого имущества.


Анна Котова
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