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Во Владивостоке таксист-хам устроил настоящий спектакль

Вчера, 23:31

Мужчине не понравилось, что женщина-водитель заняла место на парковке возле одного из ТЦ.

 

В полицию обратилась пожилая женщина с жалобой на таксиста, который устроил настоящий спектакль возле одного из ТЦ во Владивостоке, оскорбив ее и разбив зеркала заднего вида на ее машине.

Сообщается, что жительница Владивостока припарковалась в Первореченском районе возле торгового центра. Водитель со значком такси потребовал, чтобы она отогнала машину в другое место. Женщина не стала исполнять приказы какого-то незнакомца. В итоге таксист-хам начал оскорблять даму, а после разбил зеркала на машине и быстро уехал.

Шокированная случившемся горожанка сразу же обратилась в правоохранительные органы. Она описала обидчика и рассказала все, как было. Полиция начала поиски хулигана. На данный момент проводится проверка.


Мирослава Донцова
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