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Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская»

Сегодня, 14:49

Фотографии с места инцидента начали появляться днем 5 июня в публичных сообществах социальных сетей.

 

В подземке информацию о «потопе» уже подтвердили, заявив также, что в служебном помещении метрополитена прорвало трубу, потому пассажирам, которые планируют воспользоваться станцией «Бухарестская» следует придерживаться мер безопасности. Также в администрации метро Петербурга заявили о том, что в настоящий момент над поломкой уже работает бригада сантехников.

«Из стены стремительно потекла вода. Сотрудники станции начали выгонять оттуда людей», - заявили очевидцы, которые застали подтопление.

Стоит также отметить, что движение поездов по «фиолетовой» ветке из-за ЧП никак не пострадало. Вся петербургская подземка продолжает работу в штатном режиме.


Николай Офицеров
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