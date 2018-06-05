Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская»

Фотографии с места инцидента начали появляться днем 5 июня в публичных сообществах социальных сетей.

В подземке информацию о «потопе» уже подтвердили, заявив также, что в служебном помещении метрополитена прорвало трубу, потому пассажирам, которые планируют воспользоваться станцией «Бухарестская» следует придерживаться мер безопасности. Также в администрации метро Петербурга заявили о том, что в настоящий момент над поломкой уже работает бригада сантехников.

«Из стены стремительно потекла вода. Сотрудники станции начали выгонять оттуда людей», - заявили очевидцы, которые застали подтопление.

Стоит также отметить, что движение поездов по «фиолетовой» ветке из-за ЧП никак не пострадало. Вся петербургская подземка продолжает работу в штатном режиме.

Николай Офицеров