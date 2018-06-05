Очевидец снял на видео торнадо над Кировом

4 июня в 10 км от города было замечен смерч. Свидетели видели, как атмосферный вихрь начал образовываться из грозового темного облака.

Жители Кирова 4 июня около 18:00 стали очевидцами того, как в примерно 10 км от города из темного грозового облака начал появляться небольшой смерч. Свидетели успели снять увиденное на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Специалисты оценили кадры из видеоролика и сообщили, что на них можно наблюдать за тем, как формируется воронка вихря, касающаяся к поверхности земли. При этом эпицентр торнадо смещался с западной части в восточную. Метеорологи проинформировали, что вихрь был заметен и на специальных радарах, но там из-за малых размеров воронки было сложно обозначить ее тип.

Именно благодаря любительским видеокадрам удалось с большей степенью уверенности предположить, что атмосферный вихрь относится «веревочному торнадо», одному из самых распространённых. Очевидцы и жители Кирова не сообщают о том, оставил ли после себя смерч какие-либо разрушения.