Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская» В Индии археологи откопали древнюю колесницу «Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией Очевидец снял на видео торнадо над Кировом Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал «Спасите, я тону!»: Звезда Playboy Мария Лиман предстала в образе спасателя Малибу
| | Очевидец снял на видео торнадо над Кировом

Очевидец снял на видео торнадо над Кировом

Сегодня, 14:27

4 июня в 10 км от города было замечен смерч. Свидетели видели, как атмосферный вихрь начал образовываться из грозового темного облака.

 

Жители Кирова 4 июня около 18:00 стали очевидцами того, как в примерно 10 км от города из темного грозового облака начал появляться небольшой смерч. Свидетели успели снять увиденное на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Специалисты оценили кадры из видеоролика и сообщили, что на них можно наблюдать за тем, как формируется воронка вихря, касающаяся к поверхности земли. При этом эпицентр торнадо смещался с западной части в восточную. Метеорологи проинформировали, что вихрь был заметен и на специальных радарах, но там из-за малых размеров воронки было сложно обозначить ее тип.

Именно благодаря любительским видеокадрам удалось с большей степенью уверенности предположить, что атмосферный вихрь относится «веревочному торнадо», одному из самых распространённых. Очевидцы и жители Кирова не сообщают о том, оставил ли после себя смерч какие-либо разрушения.


Новости по теме
В Таганроге очевидцы сняли на видео торнадо
В Таганроге очевидцы сняли на видео торнадо

24 июня в Таганроге прошло торнадо. Очевидцы успели снять необычное явление на видео и опубликовали ролик в интернет.

Под Волгоградом прошел смерч разрушительной силы
Под Волгоградом прошел смерч разрушительной силы

Вчера в Волгоградской области в Чернышковском районе прошел атмосферный вихрь огромной разрушительной силы. Согласно видеороликам, которые опубликовали

В Кузбассе люди стали очевидцами торнадо
В Кузбассе люди стали очевидцами торнадо

В Кузбассе местные жители стали очевидцами торнадо. Данное природное явление даже успели запечатлеть на фото и видео.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости