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| | Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя

Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя

Сегодня, 14:27

Автомобиль бесконтрольно наматывал круги, круша всё на своём пути, пока мужчина не выбросил водителя из машины на газон.

В Нижнем Тагиле произошёл трагический инцидент, в котором езда задним ходом закончилась для водителя дракой и скорой смертью. В Сети появился видеоролик, записанный видеорегистратором проезжающего мимо случайного водителя, на котором запечатлён автомобиль марки Mitsubishi, он наматывал круги задним ходом, съезжая с тротуара на газон и на трассу снова и снова.

Данные таинственные манёвры авто выписывало до тех пор, пока к машине не подбежал мужчина, оказавшийся сыном 61-летнего гражданина, который был за рулём иномарки, и силой вытащил водителя на газон. Вскоре к месту происшествия подъехал экипаж скорой помощи, где прямо в дороге и расстался с жизнью пенсионер, устроивший хаос на проезжей части в Нижнем Тагиле. В данный момент информация о причинах столь скорой кончины агрессивного водителя не раскрывается. В комментариях многие пользователи заявили, что у пенсионера мог случиться сердечный приступ, когда он парковался задним ходом.


Александр Вест
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