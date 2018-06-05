В Москве из-за обвала грунта в яму упала иномарка

В результате обвала грунта возникла яма площадью пять «квадратов» и 1,5-метровой глубиной. Инцидент произошел на Нагорной улице в юго-западной части города.

В результате происшествия в яму упала иномарка, получившая незначительные повреждения. По данным репортеров, имеется возможность дальнейшего обвала грунта под рядом находящимися автомобилями. На место инцидента срочно выехали сотрудники экстренных организаций Москвы.

В начале апреля новенький кроссовер рухнул под асфальт на территории Ростова. На распутье Ереванской и 31-й линии владелец машины Ford припарковал свой элитный транспорт, который через время провалился сквозь грунт. Сотрудники местной полиции измеряли яму, образовавшуюся в результате смыва грунта канализацией. Ее длина составила пять метров.

Никита Готский