Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Специалисты предсказали обрушение моста через Днепр в Киеве Звезда Playboy показала фото до и после операции Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская» В Индии археологи откопали древнюю колесницу «Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией Очевидец снял на видео торнадо над Кировом Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя
| | В Москве из-за обвала грунта в яму упала иномарка

В Москве из-за обвала грунта в яму упала иномарка

Сегодня, 13:22

В результате обвала грунта возникла яма площадью пять «квадратов» и 1,5-метровой глубиной. Инцидент произошел на Нагорной улице в юго-западной части города.

 

В результате происшествия в яму упала иномарка, получившая незначительные повреждения. По данным репортеров, имеется возможность дальнейшего обвала грунта под рядом находящимися автомобилями. На место инцидента срочно выехали сотрудники экстренных организаций Москвы.

В начале апреля новенький кроссовер рухнул под асфальт на территории Ростова. На распутье Ереванской и 31-й линии владелец машины Ford припарковал свой элитный транспорт, который через время провалился сквозь грунт. Сотрудники местной полиции измеряли яму, образовавшуюся в результате смыва грунта канализацией. Ее длина составила пять метров.


Никита Готский
Новости по теме
В Подмосковье погиб человек из-за обвала грунта
В Подмосковье погиб человек из-за обвала грунта

В Подмосковье в годе Краснознаменск произошла трагедия, которая унесла жизнь одного жителя. В результате обвала грунта пострадали несколько человек, один погиб.

В Башкирии из-за обвала грунта погибли двое детей
В Башкирии из-за обвала грунта погибли двое детей

В Башкирии в результате обвала грунта погибли два ребенка. Третьему ребенку, находившемуся рядом, удалось выжить.

Во Владивостоке рабочий погиб из-за обвала грунта
Во Владивостоке рабочий погиб из-за обвала грунта

Во Владивостоке во время строительных работ, которые проводятся на улице Борисенко, произошел обвал грунта, в результате чего один из рабочих получил травмы,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости