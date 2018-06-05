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| | Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет

Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет

Сегодня, 13:03

Жители Приморского района Санкт-Петербурга встревожены: воды реки Мурзинки (приток Невы) снова окрасились. На этот раз поменяли цвет на фиолетовый.

Изменения цвета реки происходят регулярно из-за сброса в нее отходов. Река уже была ранее горчичного, белого и красного цвета. Фиолетовый цвет воды стал заметным утром 4 июня.

Комитет природопользования и защиты окружающей среды сообщил, что зафиксировать загрязнение не удалось. Фотографии окрашенной реки они тоже видели, но заявок не получали.

Жители района предполагают, что виновником происшествия является компания «Экопром», которая в 2016 году уже была оштрафована за загрязнение реки за сброс в воду реки неизвестного белого порошка – тогда Мурзинка стала белого цвета. При этом по роду деятельности «Экопром» обслуживает канализацию и очистные сооружения.

В мае вода Мурзинки окрашивалась в красный цвет, было выяснено, что химикаты сброшены в реку по ливневому коллектору. Местные жители иронично предлагают назвать реку Хамелеоном.


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Местные жители успели запечатлеть эту метаморфозу на камеру своих мобильных устройств. Мурзинку горожане иначе как «река-хамелеон» не называют, так как она

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