Медсестра ударила младенца об инкубатор в Санкт-Петербурге

Пострадавшей новорожденной девочке едва исполнилось полторы недели.

В Санкт-Петербурге после того, как медсестра ударила младенца об одну из стенок инкубатора, представители Следственного комитета России инициировали доследственную проверку. Следователям предстоит установить все детали и причины произошедшего инцидента, в котором ребёнок возрастом всего 11 дней получил закрытую черепно-мозговую травму. Вследствие полученных повреждений малышку пришлось перевести на лечение в другую детскую клинику, куда она поступила с состоянием средней тяжести.

Согласно предварительным данным, медсестра собиралась поместить девочку в инкубатор, заранее упеленав ребёнка, однако, из-за неосторожности головка младенца ударилась о стенку прибора. Инцидент произошёл в минувший понедельник в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Заметим, малышка родилась 26 мая нынешнего года.

Александр Вест