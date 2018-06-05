Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Медсестра ударила младенца об инкубатор в Санкт-Петербурге

Медсестра ударила младенца об инкубатор в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:53

Пострадавшей новорожденной девочке едва исполнилось полторы недели.

В Санкт-Петербурге после того, как медсестра ударила младенца об одну из стенок инкубатора, представители Следственного комитета России инициировали доследственную проверку. Следователям предстоит установить все детали и причины произошедшего инцидента, в котором ребёнок возрастом всего 11 дней получил закрытую черепно-мозговую травму. Вследствие полученных повреждений малышку пришлось перевести на лечение в другую детскую клинику, куда она поступила с состоянием средней тяжести.

Согласно предварительным данным, медсестра собиралась поместить девочку в инкубатор, заранее упеленав ребёнка, однако, из-за неосторожности головка младенца ударилась о стенку прибора. Инцидент произошёл в минувший понедельник в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Заметим, малышка родилась 26 мая нынешнего года.


Александр Вест
Новости по теме
В Санкт-Петербурге медсестра уронила новорожденного на пол
В Санкт-Петербурге медсестра уронила новорожденного на пол

Медсестра из Санкт-Петербурга выпустила из рук младенца с пеленального стола. Инцидент произошел в одной из больниц города.

В Санкт-Петербурге обнаружен труп младенца
В Санкт-Петербурге обнаружен труп младенца

Выясняются обстоятельства смерти младенца, обнаруженного 27 ноября 2013 года в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге крысы искусали лицо новорожденного младенца
В Санкт-Петербурге крысы искусали лицо новорожденного младенца

В Красносельском районе Санкт-Петербурга крысы искусали лицо новорожденного младенца. Пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости