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| | В Калининградской области пьяный полуголый мужчина набросился на монахинь

В Калининградской области пьяный полуголый мужчина набросился на монахинь

Сегодня, 12:43

Послушницы женского монастыря попытались самостоятельно разобраться с полуголым хулиганом и связать его.

 

Сегодня, 5 июня, пьяный мужчина набросился на монахинь Свято-Елисаветинского женского монастыря, который находится в Калининградской области. Об инциденте сообщает Следственный комитет РФ. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории монастыря. Видео инцидента ведомство опубликовало на своем канале YouTube.

Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии проник на территорию святыни и совершил нападение на матушек. Жертвой освирепевшего пьяного хулигана стал и участковый, который поспешил на помощь монахиням. Злоумышленник пытался утихомирить полицейского с помощью картины, а после пнул его ногой. Монашки активно помогали сотруднику правоохранительных органов, пытаясь связать незваного гостя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело


Мирослава Донцова
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