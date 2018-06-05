Работники «Почты России» нашли в посылках гранаты и мачете

В организации не сообщили, в какой период предметы были обнаружены. Однако сообщили, что все посылки направлялись жителям российских областей.

Сотрудники безопасности «Почты России» нашли в некоторых посылках мачете, а также муляжи гранат. Пресс-служба организации проинформировала, что посылка, в которой находился нож-мачете, направлялась жителю Петропавловска-Камчатского. Представитель «Почты России» добавил, что в случае подтверждения того, что в посылке находятся запрещенные предметы, ее направляют стражам порядка. Обнаружение таких посылок не ограничивает время отправки основного потока почтовых отправлений.

Напоминаем, что 21 мая в посылках был найден автомат Калашникова и некоторые части оружия. Данные посылки должны были отправиться из Москвы в Челябинск и Магадан.

Анна Котова