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| | Работники «Почты России» нашли в посылках гранаты и мачете

Работники «Почты России» нашли в посылках гранаты и мачете

Сегодня, 12:14

В организации не сообщили, в какой период предметы были обнаружены. Однако сообщили, что все посылки направлялись жителям российских областей.

 

Сотрудники безопасности «Почты России» нашли в некоторых посылках мачете, а также муляжи гранат. Пресс-служба организации проинформировала, что посылка, в которой находился нож-мачете, направлялась жителю Петропавловска-Камчатского. Представитель «Почты России» добавил, что в случае подтверждения того, что в посылке находятся запрещенные предметы, ее направляют стражам порядка. Обнаружение таких посылок не ограничивает время отправки основного потока почтовых отправлений.

Напоминаем, что 21 мая в посылках был найден автомат Калашникова и некоторые части оружия. Данные посылки должны были отправиться из Москвы в Челябинск и Магадан.


Анна Котова
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