В Петербурге дерево упало на автомобиль в результате сильного ветра

В одной из машин могли находиться дети. Инцидент произошел на Большеохтинском проспекте.

По словам жителей Санкт-Петербурга, в результате падения дерева из-за сильного ветра никто из людей не пострадал. При этом оборудование детской площадки оказалось заметно повреждено. Прежде сотрудники МЧС Петербурга рекомендовали горожанам не оставлять свои автомобили под деревьями в связи с приближающимся штормом.

Загруженность дорог в городе ниже нормы: 4 балла по шкале «Яндекса». Пробки имеются только на внутренней стороне КАД, а также на Мурманском шоссе и Народной улице.

В Москве местных автолюбителей просят не оставлять свой транспорт возле больших деревьев в связи с непогодой. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и при необходимости пересесть в трамваи и метро.

Никита Готский