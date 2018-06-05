Отец, у которого «слишком много детей», бросил малыша в церкви

Камеры наблюдения сняли, как 32-летний мужчина нежно целует трехдневного ребенка и кладет его на пол, а потом разворачивается и уходит. Инцидент произошел в индийском городе Керала.

32-летний Бито Дэвис и его 28-летняя супруга воспитывали троих сыновей в городе неподалеку от Керала, Индия. Недавно женщина родила еще одного ребенка, но совместно с мужем решила его бросить. Когда она была беременна, родственники и друзья семьи начали насмехаться над этим, утверждая, что у них «слишком много детей». Это и послужило причиной дальнейших действий жителей Индии. Когда женщина родила, отец, у которого «слишком много детей», отправился в соседний город и бросил малыша в церкви. Это зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина целует трехдневного ребенка, кладет его на пол и уходит.

Супругов арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми. При задержании они сказали, что именно насмешки и стали причиной их проступка.

Виктория Озерова