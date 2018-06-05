По предварительной информации, авария случилась из-за того, что транспортное средство не придерживалось безопасной дистанции с маршрутным такси.

Сообщается, что 5 мая утром в Ростове автобус из серии ЧМ-2018 попал в ДТП с маршруткой. Уполномоченный ГИБДД по области сообщил, что происшествие случилось на проспекте Стачки. Предположительно, водитель транспортного средства не придерживался безопасной дистанции с маршрутным такси недалеко от остановки. В данном происшествии никто не пострадал.

Отметим, что ДТП вызвало на проспекте Стачки затор, который оценивается в шесть балов. Очевидец снял на фото повреждения и опубликовал в интернете. Снимок автор подписал: «Вот так нужно автобусы убивать». Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Анна Котова