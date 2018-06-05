Стая бродячих собак держит в страхе жителей центра Ростова

Животные ведут себя агрессивно как со взрослыми, так и с детьми.

В ряде социальных сетей возникли горячие обсуждения ситуации с бродячими собаками в центре Ростова-на--Дону, так как стая одичавших животных держит в страхе жителей города. В соцсетях в публичных сообществах, посвящённых Ростову, стали появляться снимки бродячих животных, которые в Сеть загружают обеспокоенные ростовчане. Авторы фотографий заявляют о том, что агрессивные животные нападают не только на взрослых, но и на детей. В связи со столь тревожащей обстановкой в городе обеспокоенные ростовчане попросили совета, как можно справиться с одичавшими животными.

В комментариях приверженцы зоозащиты посоветовали жителям центра Ростова наладить контакт с животными, прикармливая собак, так как именно поступки людей зачастую приводят к тому, что на улицах появляются бездомные животные. Однако, подобную инициативу раскритиковали, так как кормление стаи бродячих собак лишь увеличит численность одичавших животных.

Александр Вест