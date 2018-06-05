Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Стая бродячих собак держит в страхе жителей центра Ростова

Стая бродячих собак держит в страхе жителей центра Ростова

Сегодня, 11:43

Животные ведут себя агрессивно как со взрослыми, так и с детьми.

В ряде социальных сетей возникли горячие обсуждения ситуации с бродячими собаками в центре Ростова-на--Дону, так как стая одичавших животных держит в страхе жителей города. В соцсетях в публичных сообществах, посвящённых Ростову, стали появляться снимки бродячих животных, которые в Сеть загружают обеспокоенные ростовчане. Авторы фотографий заявляют о том, что агрессивные животные нападают не только на взрослых, но и на детей. В связи со столь тревожащей обстановкой в городе обеспокоенные ростовчане попросили совета, как можно справиться с одичавшими животными.

В комментариях приверженцы зоозащиты посоветовали жителям центра Ростова наладить контакт с животными, прикармливая собак, так как именно поступки людей зачастую приводят к тому, что на улицах появляются бездомные животные. Однако, подобную инициативу раскритиковали, так как кормление стаи бродячих собак лишь увеличит численность одичавших животных.


Александр Вест
Новости по теме
В Астрахани орудует стая бродячих собак
В Астрахани орудует стая бродячих собак

В Астрахани орудует стая бродячих собак. Сегодня она покусала четверых детей.

В Подмосковье стая бродячих собак наводит ужас на местных жителей
В Подмосковье стая бродячих собак наводит ужас на местных жителей

В Подмосковье стая бродячих собак наводит ужас на местных жителей. Чтобы обратить внимание на проблему жильцы пишут жалобы в милицию и районную администрацию.

Стая бродячих собак держит в страхе жителей Перми
Стая бродячих собак держит в страхе жителей Перми

Жители Перми, проживающие в новостройках по улице Целинная, опасаются за свою безопасность из-за стаи бродячих собак. Животные, количество которых ежедневно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости