Телеканал Sky News сообщает, что наказание для девушки объявят через 6 недель.



Известно, что лондонский суд признал виновной 18-летнюю девушку. Преступница подготовила теракт в Британском музее. Злоумышленница стала самой младшей из всех, кто оказывался на скамье подсудимых из террористической группировки ИГ* («Исламское государство», запрещена в РФ – прим. VladTime).

Следствие заявило, что подсудимая Сафаа Булар хотела выехать в Сирию, чтобы совершить бракосочетание с боевиком ИГ. С мужчиной она общалась при помощи мессенджера Telegram. Позже девушка узнала, что ее будущий супруг погиб, девушка решила организовать теракт в Британском музее. Учреждение посещают свыше 6,8 млн человек. Стоит отметить, что ее 22-летнюю сестру Ризлейн и 44-летную мать Мину Дич также обвинили в осуществлении терактов. Чтобы скрыть замыслы преступления, семейная троица кодировала слова при помощи слов и фраз из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда