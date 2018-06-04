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Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

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| | "Любовь зла": 18-летняя девушка влюбилась в боевика ИГ* и устроила теракт

"Любовь зла": 18-летняя девушка влюбилась в боевика ИГ* и устроила теракт

Вчера, 22:23

Телеканал Sky News сообщает, что наказание для девушки объявят через 6 недель.

 
Известно, что лондонский суд признал виновной 18-летнюю девушку. Преступница подготовила теракт в Британском музее. Злоумышленница стала самой младшей из всех, кто оказывался на скамье подсудимых из террористической группировки ИГ* («Исламское государство», запрещена в РФ – прим. VladTime).
Следствие заявило, что подсудимая Сафаа Булар хотела выехать в Сирию, чтобы совершить бракосочетание с боевиком ИГ. С мужчиной она общалась при помощи мессенджера Telegram. Позже девушка узнала, что ее будущий супруг погиб, девушка решила организовать теракт в Британском музее. Учреждение посещают свыше 6,8 млн человек. Стоит отметить, что ее 22-летнюю сестру Ризлейн и 44-летную мать Мину Дич также обвинили в осуществлении терактов. Чтобы скрыть замыслы преступления, семейная троица кодировала слова при помощи слов и фраз из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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