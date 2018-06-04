Вокалист группы «Градусы» разбился на такси по дороге в аэропорт

Музыкант Роман Пашков хотел попасть в воздушную гавань Внуково и полететь в Турцию на концерт, но сделать этого у него не получилось, поскольку он попал в аварию. Информация об этом появилась на личной странице певца в Instagram.

Вокалист группы «Градусы» Роман Пашков разбился на такси по дороге в аэропорт. Позже солист извинился перед поклонниками за два сорванных концерта в Турции. Состояние здоровья Романа Пашкова удовлетворительное. Лидер музыкальной группы «Градусы» думал, что последствия ДТП будут более серьёзными, но всё обошлось малой кровью. Пашков лишился части волос на голове, врачам пришлось зашивать рану артиста. Также вокалист получил травмы рук.

Концертный руководитель группы «Градусы» Дмитрий Емельянов прокомментировал ситуацию. По его словам, Пашков заказал такси, сел в авто, но за рулем человек заснул либо же водитель находился в неадекватном состоянии, это должно выяснить следствие. Машина с артистом столкнулась с грузовиком, стоявшим на аварийной полосе. Емельянов не понимает, почему произошло такое досадное ДТП.

Домбровский Сергей