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| | Авиакомпания «Победа» уволила пилотов, выпивших перед вылетом

Авиакомпания «Победа» уволила пилотов, выпивших перед вылетом

Сегодня, 19:53

Пресс-служба перевозчика сообщила, что в компании нулевая толерантность и предвзятое отношение к работникам, которые в нерабочее время могут употреблять алкоголь.

 

Сообщается, что авиакомпания «Победа» уволила двух пилотов, которые выпили спиртное перед вылетом из Сургута в Махачкалу. Алкоголь в крови у пилотов был обнаружен во время медосмотра перед полетом. Генруководитель перевозчика Андрей Калмыков проинформировал, что в компании нулевая толерантность и предвзятое отношение к работника, которые в нерабочее время могут употреблять спиртное. Пилоты были отстранены от полета, а также уволены из организации.

Также Калмыков добавил, что в законодательство авиаперевозчика будет внесены соответствующие изменения, предусматривающие наказание за употребление алкоголя в авиаотрасли.


Анна Котова
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