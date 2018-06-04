В Ленобласти сильный сорвал батут с детьми, есть пострадавшие

Инцидент произошел в поселке Романовка Ленинградской области. Сотрудники следственного комитета Северной столицы РФ пытаются узнать, кто является владельцем аттракциона, на котором случился данный инцидент.

В Ленобласти сильный ветер сорвал батут с детьми, есть пострадавшие. Травмы получили три ребенка. Их отправили в больницу, после медосмотра одного отпустили домой, признав его состояние удовлетворительным. Девочку и мальчика оставили под наблюдением врачей. Доктора подозревают наличие сотрясения мозга у пострадавших. Синоптики предупреждали жителей Ленобласти о возможном шквальном ветре скоростью до 15 метров в секунду.

Следователи собираются выяснить, кто организовал аттракцион в Романовке. Возможно после выяснения всех обстоятельств происшествия сотрудникам правоохранительных органов придется возбуждать уголовное дело. Уже сейчас у полицейских много вопросов к организаторам. Почему батут сорвался с места. Руководители должны контролировать соблюдение мер безопасности, дабы избежать несчастных случаев.

Домбровский Сергей