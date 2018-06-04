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Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps?

Сегодня, 18:59

В Новосибирской области на автомобильной дороге Районная - Андреевка сотрудниками полиции МО МВД России «Карасукский» и прокуратуры Баганского района был задержан гражданин России.

Задержанный не имел при себе документов, удостоверяющих личность, при этом пояснил, что пересек границу около путей железнодорожного сообщения и оказался на территории РФ, ориентируясь при помощи Google Maps.

В ходе выяснения личности задержанного, было определено, что он находится в федеральном розыске, поскольку дезертировал в 2000 году.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении Государственной границы России, поскольку такое пресечение (без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию) является уголовно наказуемым деянием в соответствии с ч.1 ст.322 УК РФ.

Напомним, что в соответствии с ч.1 ст.338 УК РФ, дезертирством признается самовольное оставление части или места службы (с целью уклонения от прохождения военной службы). Дезертирство наказывается лишением свободы сроком до 7 лет.

Ранее на Камчатке полицией был задержан дезертир, скрывавшийся в лесах от службы в армии около 12 лет. В последствии он был приговорен Московским гарнизонным военным судом к трем годам колонии.


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