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| | Жертва пластики: Жительница Липецка умерла после операции по увеличению груди

Жертва пластики: Жительница Липецка умерла после операции по увеличению груди

Сегодня, 17:57

Девушка до этого находилась в коме на протяжении года. Сообщается, что после анестезии у нее остановилось сердце, которое, как сообщили врачи, им удалось «завести».

 

Информацию об инциденте с липецкой «жертвой пластики» подтвердили местные СМИ. По данным прессы, девушка хотела увеличить себе грудь, но операция закончилась неуспешно. У 29-летней девушки осталось двое детей. Она решилась на операцию по восстановлению груди и для этого обратилась в престижную московскую клинику. Врачи, однако не учли противопоказания пациентки, потому после анестезии у нее остановилось сердце.

Реанимировать ее удалось, но было уже слишком поздно. К тому моменту мозг девушки был без кислорода уже более трех минут. В коме она пробыла год и скончалась так и не приходя в сознание.

Все это время женщина находилась на аппарате искусственного дыхания. Её родители даже собирали деньги на лечение дочери, и им удалось собрать около четырёх миллионов рублей, но отправить на лечение её не успели.


Николай Офицеров
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