В МВД считают, что это не простое дезертирство, так как до дембеля солдату оставалось всего две недели.
В понедельник, 4 июня, отечественные СМИ сообщили что в Новой Москве из военной части таинственно пропал солдат-срочник. Отметим, что до дембеля пропавшему оставалось всего 14 дней, в связи с чем в МВД уверены, что это не простое дезертирство. Парень даже всех своих друзей предупредил, чтобы они смогли подготовиться к встрече. Лучшему другу пропавший солдат рассказал, что в части его сильно присуют. Дело в том, что у него в шкафчике нашли телефон, который потребовали забрать. Помимо этого он должен был оплатить какой-то штраф. Перед его исчезновением солдату дали увольнительную, он предупредил маму, чтобы она его встретила, но когда она приехала к части, пропавший так и не появился.
Однако на этом странности не закончились. По данным GPS, телефон солдата в последний раз был зафиксирован на территории части. Также все личные вещи остались на месте. Пропала только куртка сослуживца пропавшего парня. Сотрудники военного СК открыли уголовное дело по статье «дезертирство».