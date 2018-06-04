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| | В Новой Москве из военной части таинственно пропал солдат

В Новой Москве из военной части таинственно пропал солдат

Сегодня, 17:30

В МВД считают, что это не простое дезертирство, так как до дембеля солдату оставалось всего две недели.

 

В понедельник, 4 июня, отечественные СМИ сообщили что в Новой Москве из военной части таинственно пропал солдат-срочник. Отметим, что до дембеля пропавшему оставалось всего 14 дней, в связи с чем в МВД уверены, что это не простое дезертирство. Парень даже всех своих друзей предупредил, чтобы они смогли подготовиться к встрече. Лучшему другу пропавший солдат рассказал, что в части его сильно присуют. Дело в том, что у него в шкафчике нашли телефон, который потребовали забрать. Помимо этого он должен был оплатить какой-то штраф. Перед его исчезновением солдату дали увольнительную, он предупредил маму, чтобы она его встретила, но когда она приехала к части, пропавший так и не появился.

Однако на этом странности не закончились. По данным GPS, телефон солдата в последний раз был зафиксирован на территории части. Также все личные вещи остались на месте. Пропала только куртка сослуживца пропавшего парня. Сотрудники военного СК открыли уголовное дело по статье «дезертирство».


Анна Котова
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