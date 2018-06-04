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| | В Кемерово музыкальный руководитель схватила ребенка за волосы из-за неудачного танца

В Кемерово музыкальный руководитель схватила ребенка за волосы из-за неудачного танца

Сегодня, 17:25

Женщина была недовольна тем, что девочка не справлялась с движением в танце. Материалы уголовного дела уже направлены на рассмотрение по существу.

 

Согласно имеющейся информации, жительница областного центра забирала дочку из детского сада. По дороге домой она решила спросить у ребенка, что с ней происходило в течении дня. Девочка пожаловалась на то, что музыкальный руководитель хватала ее за руки и волосы, потому что у нее не получалось движение в одном из танцев. Свои слова ребенок также подтвердил при заведующей дошкольным учреждением.

«Музыкальный руководитель утверждает, что телесных повреждений она потерпевшей не наносила. Своего подтверждения в материалах дела эти слова не нашли. Суд расценивает их как способ самозащиты, который подозреваемая использовала с целью избежать наказания», - говорится в материалах уголовного дела.

В итоге женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Суд также отказался раскрывать название дошкольного учреждения, где был зафиксирован соответствующий инцидент.


Николай Офицеров
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