Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должности Александра Мамонтова, так как он не справился с возложенными на него обязанностями. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин освободил от поста главу кемеровского МЧС, обвинив его в халатности. Несоответствие должности обнаружили после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. После этого происшествия прошли массовые проверки в ТЦ России. В итоге выявили массовые нарушения, несоблюдения техники безопасности. Теперь эффективность работы МЧС собираются повысить за счет оптимизации кадровой политики.

В ведомство собираются принимать исключительно опытных людей без вредных привычек. Любые нарушения будут жестоко наказываться. Об этом сообщил журналистам глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Домбровский Сергей