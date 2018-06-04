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| | Путин освободил от поста главу кемеровского МЧС, обвинив его в халатности

Путин освободил от поста главу кемеровского МЧС, обвинив его в халатности

Сегодня, 17:11

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должности Александра Мамонтова, так как он не справился с возложенными на него обязанностями. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Путин освободил от поста главу кемеровского МЧС, обвинив его в халатности. Несоответствие должности обнаружили после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. После этого происшествия прошли массовые проверки в ТЦ России. В итоге выявили массовые нарушения, несоблюдения техники безопасности. Теперь эффективность работы МЧС собираются повысить за счет оптимизации кадровой политики.

В ведомство собираются принимать исключительно опытных людей без вредных привычек. Любые нарушения будут жестоко наказываться. Об этом сообщил журналистам глава МЧС РФ Евгений Зиничев.


Домбровский Сергей
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