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| | В Мурино вспыхнула свалка автомобильных покрышек

В Мурино вспыхнула свалка автомобильных покрышек

Сегодня, 14:04

Инцидент случился сегодня, 4 июня, по адресу улица Авиаторов 15. На место возгорания отправили бригаду пожарных.

 

В результате возгорания кучи автомобильных покрышек, из которых на территории, прилегающей к гаражам в поселке Мурино, стихийно образовалась свалка, дымом затянуло большую часть Ленобласти.

Очевидцы запечатлели пожар на видеоролик, который впоследствии выложили в соцсетях. На видео отчетливо заметно, как плотный серный дым застилает все в радиусе нескольких километров.

Команда пожарных, приехавшая на вызов, смогла быстро локализовать огонь, распространившийся на 50 квадратных метров, а затем полностью диквидировать его.


Пойда Анна
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