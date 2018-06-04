В Мурино вспыхнула свалка автомобильных покрышек

Инцидент случился сегодня, 4 июня, по адресу улица Авиаторов 15. На место возгорания отправили бригаду пожарных.

В результате возгорания кучи автомобильных покрышек, из которых на территории, прилегающей к гаражам в поселке Мурино, стихийно образовалась свалка, дымом затянуло большую часть Ленобласти.

Очевидцы запечатлели пожар на видеоролик, который впоследствии выложили в соцсетях. На видео отчетливо заметно, как плотный серный дым застилает все в радиусе нескольких километров.

Команда пожарных, приехавшая на вызов, смогла быстро локализовать огонь, распространившийся на 50 квадратных метров, а затем полностью диквидировать его.

Пойда Анна