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| | Известный блогер устроил скоростной заезд на Ferrari по Садовому кольцу

Известный блогер устроил скоростной заезд на Ferrari по Садовому кольцу

Сегодня, 13:37

Гусейн Гасанов знаменит своими розыгрышами, но никогда прежде его не уличали в нарушении правил дорожного движения. Сейчас он решил привлечь еще больше внимания к собственной персоне.

 

Известный блогер устроил скоростной заезд на Ferrari по Садовому кольцу. Ролик молодой человек выложил в социальные сети. На видео показано, как стрелка спидометра переваливает за отметку 100 километров в час. Водитель продолжает давить на газ, нарушая ПДД. Гусейн Гасанов превысил допустимую скорость, как минимум в два раза. Сотрудники правоохранительных органов должны заинтересоваться видео известного блогера.

Если инспекторы увидят ролик с гонками на Ferrari по Садовому кольцу, то лишат Гасанова водительских прав. В погоне за популярностью блогеры часто совершают необдуманные поступки, за которые потом им приходится жалеть.


Домбровский Сергей
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