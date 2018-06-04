Поклонники нарушили правила безопасности во время выступления белорусского артиста и подвергли зрителей опасности. Правоохранительные органы задержали нарушителей порядка.

2 июня в Челябинске выступил известный белорусский певец макс Корж. Мероприятие не обошлось без курьезов. Шестерых фанатов Макса Коржа оштрафовали за поджег фаеров на концерте. Информация подтверждена пресс-службой городского управления МВД.

Инцидент произошел в саамы разгар концерта на танцполе. По словам очевидцев, группа фанатов смогла пронести через охрану фаер, а потом подожгла его прямо в толпе людей. Помещение в один момент наполнилось дымом. Некоторые зрители подняли панику и искали выход из помещения. В итоге работники дворца спорта на всякий случай открыли все двери. Фаер был зажжен два раза. Первый раз сам исполнитель предупредил, что остановит выступление. Фанаты не послушались, но концерт все-таки продолжился.

Полиция забрала поджигателей в районный отдел. Все они оказались жителями Перми. По словам сотрудников полиции, всех их допросили, а материалы по делу направили в Госпожнадзор для составления протокола. Нарушителям пожарной безопасности грозит штраф в сумме 3 тыс. рублей с каждого.

Мирослава Донцова