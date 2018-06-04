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| | Госдума назвала попытку вербовки журналиста РИА Новости «наглой и вероломной»

Госдума назвала попытку вербовки журналиста РИА Новости «наглой и вероломной»

Сегодня, 12:54

С соответствующим комментарием выступил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

 

Он уверен в том, что попытки вербовки гражданки Украины Ирины Высокович, имеющую вид на жительство в Литве, со стороны СБУ выглядят недружественно после ареста главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского.

Также журналист рассказала о том, что сотрудники спецслужбы увезли ее в отделение из Апелляционного суда Херсонской области, где она должна была по заданию редакции подготовить репортаж о процессе над главредом журналистского агентства Кириллом Вышинским.

Силовики допрашивали Высокович и пригрозили не выпустить из здания, если она не согласится предоставить информацию о сотрудниках РИА Новости. Женщина подписала соответствующие документы и сделала заявление на камеру, что не имеет к СБУ никаких претензий.

Представители украинского ведомства признали факт беседы с Высокович, но опровергают, что пытались ее завербовать, назвав их диалог «собеседованием». Более того, силовики утверждают, что женщина якобы не смогла выполнить полученное ей задание, потому теперь всячески наговаривает на СБУ.

«Я расцениваю действия украинских силовиков как недружественные, что усиливается вдвойне после ареста Вышинского. Дело в том, что это общепринятая практика вербовки. Для любой разведки корреспондент это золотое дно. Но их практика «наглая и вероломная». Это шокирует нас всех», - утверждает Калашников.


Николай Офицеров
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