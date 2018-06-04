В Благовещенске рядом со зданием правительства сидел мужчина со спущенными штанами

Нарушителя правил общественного порядка сняли на камеру. Рядом с немолодым гражданином находились бутылки со спиртными напитками. Информацию об этом инциденте распространяют СМИ Амурской области.

В Благовещенске рядом со зданием областного правительства сидел мужчина со спущенными штанами. Его запечатлели на камеру и видео выложили в Сеть. Пользователи негодуют по этому поводу. В сквере напротив здания областного правительства гуляют женщины с маленькими детьми. «Малышам совершенно необязательно смотреть на голого человека на лавочке, рядом с бутылками с алкоголем», – говорят возмущенные горожане.

Видео с доказательством нарушения общественного порядка передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что жалоб на этого мужчину не поступало, но ролик они проверят, дабы подобное безобразие не происходило впредь.

Домбровский Сергей