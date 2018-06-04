Избитой любовником модели удалось спастись, отправив селфи другу

В Лондоне 32-летнюю модель Марту Долак жестоко избил ее парень. Бойфренд больше 20 часов издевался над девушкой, держа ее в своей квартире, сообщает издание The Sun.

Английская модель встречалась с молодым парнем полтора года. После того, как она сообщила, что намерена бросить его, он запер Марту в квартире и начал избивать. После жестоких побоев жертва потеряла сознание, а когда очнулась, не могла сообразить, что происходит. Она сделала селфи и ужаснулась от того, что увидела. Марта отправила фото своему лучшему другу. Получив снимок, товарищ показал его родителям девушки, которые обратились в полицию. Избитой любовником модели удалось спастись, отправив селфи. Бойфренд, узнав об этом, сбежал, но после вернулся, чтобы отвезти побитую модель в клинику. Он потребовал, чтобы девушка сказала врачам, что упала с лестницы. Однако Марта рассказала, что ее изуродованное лицо – дело рук ее взбесившегося парня. Медики зафиксировали у модели перелом черепа, а также костей лица. Кроме того, был сильно поврежден глаз.

Мужчину задержали правоохранительные органы. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. А селфи, сделанное Мартой, стало доказательством жестоких действий любовника.

Мирослава Донцова