В Ростовской области поезд врезался в автомобиль

Автомобилист выехал на железнодорожные пути. По данным сайта компании «РЖД», известно, что пострадавших обнаружено не было.

В Ростовской области 3 июня в 13:00 поезд врезался в автомобиль. Водитель легкового авто выехал на железнодорожный переезд, нарушив правила. Машинист электрички экстренно затормозил, однако аварии избежать не получилось. Столкновение имело место на ж/д переезде перегона Синявская – Морская.

Сообщается, что никто из пассажиров транспортных средств из-за аварии не пострадал и за помощью медиков не обращался.

Татьяна Преображенская