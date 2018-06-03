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| | В Ростовской области поезд врезался в автомобиль

В Ростовской области поезд врезался в автомобиль

Вчера, 22:35

Автомобилист выехал на железнодорожные пути. По данным сайта компании «РЖД», известно, что пострадавших обнаружено не было.

 

В Ростовской области 3 июня в 13:00 поезд врезался в автомобиль. Водитель легкового авто выехал на железнодорожный переезд, нарушив правила. Машинист электрички экстренно затормозил, однако аварии избежать не получилось. Столкновение имело место на ж/д переезде перегона Синявская – Морская.

Сообщается, что никто из пассажиров транспортных средств из-за аварии не пострадал и за помощью медиков не обращался.


Татьяна Преображенская
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