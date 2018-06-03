В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения

Произошло ДТП на пересечении 40 Линии и улицы Рябышева. Свидетели аварии тут же сделали снимки произошедшего и разместили их в соцсетях.

Автор одной из фотографий добавил к ней комментарий, в котором сообщил, что водитель большегруза буквально вылетел из кабины транспортного средства. Этому предшествовал непосредственный контракт с легковушкой Renault и столкновение с одним из жилых домов, расположенных на этой улице. Водитель «КамАЗа» выжил после происшествия.

Местные жители утверждают, что в этом месте аварии происходят с завидной регулярностью. Одна из горожанок рассказывает, что буквально вчера шла с ребенком по этому перекрестку и наблюдала груды покореженного металла и масляные пятна на дорожном полотне. Ростовчанка сделала вывод, что днем ранее здесь произошло ДТП, а теперь в Ростове случилось очередное происшествие.

Дарья Светозарова