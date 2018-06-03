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| | Во время посадки в Костанае самолет выехал за пределы полосы

Во время посадки в Костанае самолет выехал за пределы полосы

Сегодня, 19:09

Инцидент произошел сегодня, 3 июня, с самолетом Boeing 737, принадлежащим авиакомпании SCAT Airlines. Эту информацию обнародовал официальный представитель пресс-службе Комитета гражданской авиации Казахстана.

 

Согласно данным, изложенным в аккаунте ведомства в соцсети Facebook, самолет Boeing 737, который приземлился после планового рейса по маршруту Алма-Ата – Костанай, выехал на левую боковую полосу безопасности. На момент произошедшего на борту пребывали 80 пассажиров. В результате нарушения самолетом границы, отделяющей посадочную полосу от территории ажропорта, никто не пострадал.

Сотрдники аэровокзала и подведомственной охраны инициировали служебное расследование, которое поможет выяснить обстоятельства случившегося.


Пойда Анна
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