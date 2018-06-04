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Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом

Сегодня, 07:20

Автомобилисты, проезжавшие по Серовскому тракту мимо Нижнего Тагила, стали свидетелями страшного зрелища.

 

«Птицы пролетали крайне низко. Говорят, что виноват холод. По ночам очень большой минус. К тому же им нечего есть. Кто-то даже останавливался, рассматривал птиц – скорей всего желал помочь. Но большинство уже погибли», - сообщает автомобилист Денис.
Очевидцы предполагают, что умирающие птицы - стрижи. Однако орнитологи сообщают, что стрижи располагаются ближе к городам, странно, что они поселились рядом с лесом.
«У стрижей есть некая особенность - когда им холодно, то могут улететь южнее. При этом они оставляют свои гнезда. Кладка, к счастью, не погибнет. У птенцов замедляется развитие. С потеплением, стрижи снова возвращаются на свою территорию и отогревают яйца», - информирует орнитолог Наталья Алексеева.

«Рядом с местом, где усеяно птицами, расположело озеро. Там сильно холодный воздух. Ночью температура постоянно ниже нуля», - начал свою историю очевидец Рашит Галиев.
«Я подобрал в коробку 6 птиц. Все были стрижами. Когда я их взял, они были холодными. В салоне я включил печку, одна из птиц пришла в себя. В итоге получилось привести в чувство только 5 стрижей. 6-ой погиб», - рассказал о своим спасении тот же очевидец

Зоозащитники заявили неравнодушным жителям Тагила совершить акт спасения птиц, если это возможно.
Сотрудники по защите животного мира настоятельно просят не отпускать птиц до того пока на улице с не станет тепло, так как они погибнут.


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