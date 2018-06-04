Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова

Руслан Лесных был задержан до 1 августа по обвинению в содействии передачи взятки в особо большом размере.

Скандальное дело началось еще 2016 году, когда футболист сборной России заявил, что его обокрали на 300 миллионов рублей. Он сообщил, что в 2011 году Руслан Лесных познакомил его в предпринимателем из Воронежа, Михаилом Суриным. Бизнесмен предлагал вложить деньги в новое предприятие, которое будет перерабатывать нефтепродукты. Футболист сообщил, что Лесных неоднократно склонял его к этому. Вышло так, что футболист действительно отдал Сурину 300 миллионов, однако вскоре понял – это афера. Его не сделали одним из директоров, как обещали, предприятие не стало работать, а Сурин куда-то пропал.

В 2016 году Михаила Сурина засудили на 4 года в колонии, сейчас же его срок смягчили и перевели его на общественные работы. Теперь он должен отдавать государству 10% со своей зарплаты и выплатить футболисту более 200 миллионов рублей. По этому делу Лесных проходил как свидетель, однако сейчас ему присвоили статус подсудимого. Он обвиняется в содействии передачи взятки, что наказывается от 7 до 12 лет тюрьмы.

Алиса Гилберт