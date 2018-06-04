Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова Игра Battlefield V разочарует всех жителей России Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз В июне жители Земли станут свидетелями многих «космических шоу» Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута «Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа В Ростовской области поезд врезался в автомобиль Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка
| | Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова

Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова

Сегодня, 02:30

Руслан Лесных был задержан до 1 августа по обвинению в содействии передачи взятки в особо большом размере.

 

Скандальное дело началось еще 2016 году, когда футболист сборной России заявил, что его обокрали на 300 миллионов рублей. Он сообщил, что в 2011 году Руслан Лесных познакомил его в предпринимателем из Воронежа, Михаилом Суриным. Бизнесмен предлагал вложить деньги в новое предприятие, которое будет перерабатывать нефтепродукты. Футболист сообщил, что Лесных неоднократно склонял его к этому. Вышло так, что футболист действительно отдал Сурину 300 миллионов, однако вскоре понял – это афера. Его не сделали одним из директоров, как обещали, предприятие не стало работать, а Сурин куда-то пропал.

В 2016 году Михаила Сурина засудили на 4 года в колонии, сейчас же его срок смягчили и перевели его на общественные работы. Теперь он должен отдавать государству 10% со своей зарплаты и выплатить футболисту более 200 миллионов рублей. По этому делу Лесных проходил как свидетель, однако сейчас ему присвоили статус подсудимого. Он обвиняется в содействии передачи взятки, что наказывается от 7 до 12 лет тюрьмы.


Алиса Гилберт
Новости по теме
Воронежский экс-депутат арестован по делу о хищении у денег у Александра Кержакова
Воронежский экс-депутат арестован по делу о хищении у денег у Александра Кержакова

 Воронежский экс-депутат арестован Басманным судом города Москвы до 1 августа по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Руслан Лесных задержан

Экс-футболист сборной Англии платил брату за неразглашение гей-ориентации
Экс-футболист сборной Англии платил брату за неразглашение гей-ориентации

Бывший футболист сборной Великобритании Джон Фашану поведал, что когда-то должен был заплатить 75 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы он никому не рассказывал

Скончался известный футболист Анатолий Ильин на 85 году жизни
Скончался известный футболист Анатолий Ильин на 85 году жизни

На восемьдесят пятом году жизни скончался футболист Анатолий Ильин. Об этом прессе сообщил его товарищ и бывший игрок команды «Спартак» Евгений Ловчев.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости