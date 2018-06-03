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| | В Кузбассе власть окажет помощь семье погибшей 7-летней девочки

В Кузбассе власть окажет помощь семье погибшей 7-летней девочки

Сегодня, 16:17

29 мая этого года пропала девочка в населенном пункте Белово Кемеровской области. Сегодня труп ребенка обнаружили в старом холодильнике на улице. Информацию о данном происшествии распространяют местные СМИ.

 

В Кузбассе власть окажет помощь семье погибшей 7-летней девочки. Такое обещание дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он приказал главе Белово Алексею Курносову организовать погребение малышки за счет местного бюджета. Еще руководитель города должен узнать, в чем нуждается семья погибшего ребенка. Цивилёв выразил соболезнование по поводу утраты. Губернатор находился рядом, когда более 1 тысячи человек искали пропавшую девочку.

Ребенок гулял на улице, увидел старый холодильник в дворе и залез внутрь. Выбраться из него малышка самостоятельно не смогла. Ее труп обнаружили сегодня, руководство города просит взрослых внимательно следить за своими детьми, дабы впредь не происходило таких трагических случаев.


Домбровский Сергей
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