29 мая этого года пропала девочка в населенном пункте Белово Кемеровской области. Сегодня труп ребенка обнаружили в старом холодильнике на улице. Информацию о данном происшествии распространяют местные СМИ.
В Кузбассе власть окажет помощь семье погибшей 7-летней девочки. Такое обещание дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он приказал главе Белово Алексею Курносову организовать погребение малышки за счет местного бюджета. Еще руководитель города должен узнать, в чем нуждается семья погибшего ребенка. Цивилёв выразил соболезнование по поводу утраты. Губернатор находился рядом, когда более 1 тысячи человек искали пропавшую девочку.
Ребенок гулял на улице, увидел старый холодильник в дворе и залез внутрь. Выбраться из него малышка самостоятельно не смогла. Ее труп обнаружили сегодня, руководство города просит взрослых внимательно следить за своими детьми, дабы впредь не происходило таких трагических случаев.