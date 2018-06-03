Известного спортивного журналиста избили в центре Москвы

У журналиста «Матч ТВ» медики зафиксировали черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы и ссадины. Сообщается, что инцидент произошел 2 июня, когда 28-летний Евгений Погорелов возвращался домой после встречи с одноклассниками.

Сегодня стало известно о том, что известного спортивного журналиста Евгения Погорелова избили в центре Москвы. Вчера после встречи с одноклассниками спортивный комментатор столкнулся на улице с одним из прохожих. Словесная ссора переросла в драку. Сам Евгений сообщает, что неизвестный поколотил его в Пресненском районе, а после скрылся.

Журналист сам обратился за помощью в клинику. Врачи зафиксировали у парня черепно-мозговую травму. Также отмечено, что журналист «Матч ТВ» был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы уточняют подробности инцидента и разбираются в причинах произошедшего.

Мирослава Донцова