"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | Известного спортивного журналиста избили в центре Москвы

Известного спортивного журналиста избили в центре Москвы

Сегодня, 14:40

У журналиста «Матч ТВ» медики зафиксировали черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы и ссадины. Сообщается, что инцидент произошел 2 июня, когда 28-летний Евгений Погорелов возвращался домой после встречи с одноклассниками.

 

Сегодня стало известно о том, что известного спортивного журналиста Евгения Погорелова избили в центре Москвы. Вчера после встречи с одноклассниками спортивный комментатор столкнулся на улице с одним из прохожих. Словесная ссора переросла в драку. Сам Евгений сообщает, что неизвестный поколотил его в Пресненском районе, а после скрылся.

Журналист сам обратился за помощью в клинику. Врачи зафиксировали у парня черепно-мозговую травму. Также отмечено, что журналист «Матч ТВ» был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы уточняют подробности инцидента и разбираются в причинах произошедшего.


Мирослава Донцова
Новости по теме
В центре Москвы до полусмерти был избит 21-летний мужчина
В центре Москвы до полусмерти был избит 21-летний мужчина

В центре Москвы неизвестные избили 21-летнего мужчину до полусмерти. Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Звезду из «Интернов» избили в центре Москвы
Звезду из «Интернов» избили в центре Москвы

На Александра Ляпина, известного из-за сериала «Интерны», и его подругу было совершено жестокое нападение около ночного клуба на Грузинском валу в Москве.

Журналиста из Сум жестоко избили в собственном гараже
Журналиста из Сум жестоко избили в собственном гараже

На украинского писателя и журналиста Евгения Положия в Сумах совершили нападение неизвестные. Его жестоко избили в собственном гараже. Правоохранители ведут

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости