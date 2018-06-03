На заброшенной стройке Ставрополья найдено тело школьника

Происшествие случилось в Апанасенковском районе поселка Рагули. В настоящее время полиция инициировала проверку по факту смерти 13-летнего мальчика.

Информация и гибели школьника, тело которого случайно обнаружили на территории заброшенной стройки, поступила к сотрудникам следственного комитета Ставропольского края вчера, 2 июня.

Согласно версии следствия, вечером 13-летний ребенок в компании нескольких сверстников отправился на заброшенную строительную площадку села Рагули с целью поиграть. Однако в момент игры на мальчика упало перекрытие постройки, в результате удара которого школьник скончался на месте.

Однако эта версия требует тщательной проверки, по итогам которой правоохранительные органы смогут назвать точные обстоятельства и причину смерти, а также принять процессуальное решение.

Пойда Анна