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| | На заброшенной стройке Ставрополья найдено тело школьника

На заброшенной стройке Ставрополья найдено тело школьника

Сегодня, 14:21

Происшествие случилось в Апанасенковском районе поселка Рагули. В настоящее время полиция инициировала проверку по факту смерти 13-летнего мальчика.

 

Информация и гибели школьника, тело которого случайно обнаружили на территории заброшенной стройки, поступила к сотрудникам следственного комитета Ставропольского края вчера, 2 июня.

Согласно версии следствия, вечером 13-летний ребенок в компании нескольких сверстников отправился на заброшенную строительную площадку села Рагули с целью поиграть. Однако в момент игры на мальчика упало перекрытие постройки, в результате удара которого школьник скончался на месте.

Однако эта версия требует тщательной проверки, по итогам которой правоохранительные органы смогут назвать точные обстоятельства и причину смерти, а также принять процессуальное решение.


Пойда Анна
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