Водитель не смог совладать с управлением, и машина с моделью Санией Шакировой столкнулась со стеной кладбища. Инцидент произошел на берегу озера Иссык-Куль 2 июня в селе Чок-Тал в Киргизии в девять часов вечера по местному времени.

Произошла страшная смерть, в автокатастрофе погибла победительница конкурса «Мисс мира» Сания Шакирова. У нее остались трое детей. Причины автокатастрофы пока не называются. Сейчас остается неясным, почему водитель не справился с управлением. 30-летняя модель погибла на месте происшествия. Человек за рулем остался жив, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирке повезло меньше, ее путь на Земле завершился. Куда отправят детей модели, пока не сообщается.

Погибшая Сания Шакирова завоевала почетный титул во Вьетнаме на конкурсе манекенщиц. Соревнование красавиц проходило в населенном пункте Нячанг Камрань. В конкурсе участвовали лучшие модели из 20 государств мира. Погибшая выступала за Киргизию.

Домбровский Сергей