На юго-востоке Москвы потушили крупный пожар на складе

О результате возгорания сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве.

Сообщается, что утром 3 июня в экстренную службу МЧС поступил вызов о пожаре, что произошел по адресу: улица Южнопортова, дом 15, строение 21. На место происшествия прибыли крайне быстро, пожарно-спасательные группировка начали тушить пожар. Стало известно, что металлическое покрытие ангара загорелось по всему периметру сооружения, местами обрушилась кровля. Стоит отметить, что в 07:03 возгорание было локализовано, а около 07:45 ? ликвидировано.

В ведомстве ГУ МЧС по МО заявили, что на устранение пожара направили порядка 115 человек спасателей, а также 37 единиц специальной техники. Известно, что к ликвидации привлекли вертолет из Московского центра авиации. Лайнер совершил 11 сбросов воды в очаг возгорания.

Сообщается, что в ходе происшествия все остались живы, никто не пострадал.